На Северном флоте прошёл чемпионат по легкоатлетическому кроссу

На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в городе Снежногорске прошёл чемпионат по легкоатлетическому кроссу. Для военнослужащих, членов их семей и жителей города состоялся настоящий спортивный праздник с выступлениями городских артистов, волонтеров, различными творческими площадками, мастер-классами и полевой кухней.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте первое место в упорной борьбе одержала команда береговой ракетной бригады «Бастион», «серебро» досталось команде отряда специального назначения «Пираты», на почётном третьем месте – команда гвардейской бригады кораблей охраны водного района «Бригада».

Фото: https://mil.ru/news/14c690bd-b64c-4b87-8fee-e74ae78287f1