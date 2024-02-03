На Северном флоте прошёл чемпионат по лыжным гонкам

На Северном флоте в рамках 90-й спартакиады прошёл чемпионат по лыжным гонкам. Соревнования, в которых приняли участие более 60 представителей объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления Северного флота, проводились в течение двух дней на базе спортивного комплекса Долина Уюта в городе-герое Мурманске.

По итогам чемпионата в командном первенстве места распределились следующим образом. В первой группе первое место за командой «Гроза» смешанного авиационного корпуса, второе – за командой подводных сил Северного флота «Тайфун», третье место у команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Во второй группе лидирующую позицию заняла команда «Ураган» соединения ракетных кораблей, на втором месте – команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы и на третьем - «Циклон» центра связи Северного флота.

В эстафете 4 по 2,5 километра места распределились аналогичным образом.

В спринте свободным стилем лучшим стал мичман Анатолий Зубов, «серебро» завоевал матрос Валерий Рогачёв, а «бронзу» – старший матрос Иван Рагуев.

В лыжной гонке свободным стилем в возрастной группе 35 лет и старше «золото» завоевал мичман Анатолий Зубов, «серебро» - прапорщик Алексей Иванцов и «бронзу» капитан-лейтенант Денис Башмаков.

В возрастной категории до 35 лет лучший результат показал старший сержант Григорий Десятник, вторым стал матрос Валерий Рогачёв и третьим – старший матрос Иван Рагуев.

В гонке на 5 километров свободным стилем среди женщин первое место заняла старший матрос Елена Вторая, второе – лейтенант Ксения Мосолова и третье - у старшего лейтенанта Марии Дмитриевой.

Как отмечает пресс-служба СФ, чемпионат Северного флота по лыжным гонкам вызвал живой интерес у болельщиков.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12498701@egNews