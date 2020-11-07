На Северном флоте прошёл чемпионат по плаванию
В главной базе Северного флота – Североморске прошёл Чемпионат межвидового стратегического объединения по спортивному и военно-прикладному плаванию. Соревнования состоялись в спорткомплексе «Плавательный». В них приняли участие 10 команд от основных соединений, объединений и органов военного управления Северного флота.
В общей сложности в заплывах участвовало около 50 военнослужащих. Перед началом соревнований они все прошли медицинский осмотр с обязательной термометрией.
Соревнования по плаванию проходили в трех дисциплинах: плавание на дистанции
В общекомандном зачёте «золото» завоевала команда армии ВВС и ПВО, «серебро» - команда подводных сил, а «бронзу» получила команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
На 100-метровой дистанции брассом лучшее время показал рядовой Денис Шилов с результатом 1 минута 02 секунды. Чемпионом среди пловцов вольным стилем стал ефрейтор Егор Алексеев. Он преодолел
Хорошие результаты на чемпионате Северного флота по плаванию продемонстрировали многие участники соревнований. Различные спортивные разряды выполнили 24 пловца.
По завершении спортивного плавания на старт вышли любители военно-прикладного спорта - плавания с автоматом. Им было необходимо преодолеть дистанцию
Как сообщает пресс-служба СФ, награждение победителей и призёров прошло сразу по окончании чемпионата в холле спортивного комплекса.