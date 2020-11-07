На Северном флоте прошёл чемпионат по плаванию

В главной базе Северного флота – Североморске прошёл Чемпионат межвидового стратегического объединения по спортивному и военно-прикладному плаванию. Соревнования состоялись в спорткомплексе «Плавательный». В них приняли участие 10 команд от основных соединений, объединений и органов военного управления Северного флота.

В общей сложности в заплывах участвовало около 50 военнослужащих. Перед началом соревнований они все прошли медицинский осмотр с обязательной термометрией.

Соревнования по плаванию проходили в трех дисциплинах: плавание на дистанции 100 метров вольным стилем и брассом, эстафета 4 по 50 метров вольным стилем.

В общекомандном зачёте «золото» завоевала команда армии ВВС и ПВО, «серебро» - команда подводных сил, а «бронзу» получила команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

На 100-метровой дистанции брассом лучшее время показал рядовой Денис Шилов с результатом 1 минута 02 секунды. Чемпионом среди пловцов вольным стилем стал ефрейтор Егор Алексеев. Он преодолел 100 метров за 54,6 секунд. Оба спортсмена выступают за команду армии ВВС и ПВО «Гроза».

Хорошие результаты на чемпионате Северного флота по плаванию продемонстрировали многие участники соревнований. Различные спортивные разряды выполнили 24 пловца.

По завершении спортивного плавания на старт вышли любители военно-прикладного спорта - плавания с автоматом. Им было необходимо преодолеть дистанцию 100 метров в обмундировании и с оружием – массогабаритным макетом автомата АК-74. 26 военнослужащих сделали это менее чем за 2 минуты и 20 секунд, выполнив норматив первого спортивного разряда. Лучший результат в дисциплине показал спортсмен Кольской флотилии разнородных сил старший мичман Владимир Ваганов, проплывший стометровку за 1 минуту 20 секунд.

Как сообщает пресс-служба СФ, награждение победителей и призёров прошло сразу по окончании чемпионата в холле спортивного комплекса.