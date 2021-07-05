На Северном флоте прошёл чемпионат по военному многоборью

В посёлке Щукозеро Мурманской области на учебной базе отдельного морского инженерного полка в течение двух дней прошёл чемпионат Северного флота по военному многоборью ВТ-4.

В нём приняло участие 70 военнослужащих из различных объединений и соединений флота. Они соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивания или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра , а также прохождение полосы препятствий. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды.

По итогам соревнований первые места в своих группах заняли команды «Армата» армейского корпуса и «Циклон» центра связи Северного флота. Серебряные медали завоевали военнослужащие команд «Гроза» армии ВВС и ПВО и «Арбалет» разведцентра флота. Также в число призёров вошли подводники и военные инженеры из команд «Тайфун» и «Атлант».

Лучшие результаты в индивидуальном первенстве показал ефрейтор Юрий Бушковский из команды «Армата» он набрал 4530 баллов при нормативе кандидата в мастера спорта 2700. Также отличились старший лейтенант Сергей Знаменщиков (4080 баллов) из отдельного морского инженерного полка и старший сержант Марат Гаджикурбанов (4055 баллов), выступавший за армейский корпус. 24 человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта по военному многоборью, а 27 военнослужащих сдали на первый спортивный разряд.

Как сообщает пресс-служба СФ, церемонию награждения провёл помощник командующего флотом – начальник физподготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв. Он поблагодарил военнослужащих за участие в соревнованиях и вручил медали, грамоты и кубки победителям и призёрам.