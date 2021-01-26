На Северном флоте прошёл чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске состоялось награждение победителей и призёров чемпионата Северного флота по зимнему офицерскому троеборью. В соревнованиях приняли участие команды объединений, соединений и отдельных воинских частей, дислоцированных в Мурманской области.

В соответствии со спортивной квалификацией участники чемпионата были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта.

Первая возрастная группа состязалась в стрельбе по мишени из пистолета Макарова выполнив норматив ПМ № 3, в лыжной гонке на 10 км и плавании на 300 метров; вторая — в выполнении упражнения стрельб ПМ № 2, в лыжной гонке на 5 км и плавании на 200 метров; третья — в выполнении упражнения стрельб ПМ №1, в лыжной гонке на 3 км и плавании на 100 метров.

Состязания проходили в командном и индивидуальном первенстве.

17 спортсменов выполнили нормативы для присвоения спортивных разрядов по военно-спортивному многоборью (мастер спорта — 3 человека, кандидат в мастера спорта — 2 человека, первый разряд — 12 человек).

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

В первой возрастной группе первое место заняла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», во второй — команда армейского корпуса «Армата», в третьей — команда подводных сил «Тайфун». Лучшим троеборцам в личном зачёте вручены медали и грамоты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во второй группе «золото» взяла команда «Краб». «Серебро» у центра материально-технического обеспечения команды «Ресурс». «Бронзу» завоевали военнослужащие Беломорской военно-морской базы из команды «Авангард».

Победители первенства примут участие в чемпионате Военно-морского флота по зимнему офицерскому троеборью.