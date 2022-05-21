На Северном флоте прошёл конкурс детского рисунка «Защитники Отечества», посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

20 мая в Мурманске в Военно-морском музее Северного флота были подведены итоги конкурса детского рисунка «Защитники Отечества», посвящённого 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился по инициативе профсоюзного комитета объединённой организации штаба и управлений Северного флота. В нём приняли участие дети военнослужащих и гражданских специалистов флота.

На рассмотрение жюри было представлено 63 детских рисунка в трёх номинациях: «Спасибо за мир на земле», «Символ мира» и «Победный май». Работы могли быть выполнены индивидуально с семейным творческим коллективом – такие оценивались отдельно.

Лучшие художники определялись в четырёх возрастных группах: 4-6, 7-10, 11-14 и 15-18 лет. По итогам конкурса победителями стали Александр Куликов, София, Степан и Анна Тиньковы, Лилия Лулакова и Егор Кунаев, Егор Калинин и Илья Кривеженко, Виктор Беляев и Анастасия Гончарова, Маргарита Мисько и Екатерина Зуй, Алеся Потапенко, Варвара Пимянова и Алина Мойсиене.

Как сообщает пресс-служба СФ, всем участникам конкурса были вручены дипломы и подарки, а их работы будут изданы в формате открыток и отправлены с добрыми пожеланиями военнослужащим частей Северного флота, принимающим участие в решении специальных задач вдали от родного дома.

После церемонии награждения для конкурсантов была проведена экскурсия по Военно-морскому музею Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422468@egNews