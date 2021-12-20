На Северном флоте прошёл открытый чемпионат по баскетболу

На Северном флоте завершился десятый открытый чемпионат по баскетболу, посвящённый памяти президента Федерации баскетбола города Североморска Геннадия Мещерякова. Церемония закрытия состоялась в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». В ней приняли участие олимпийский чемпион СССР по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов и дочь Геннадия Мещерякова.

Соревнования проходили между командами основных объединений, соединений и воинских частей флота, а также гражданских учреждений закрытых административно-территориальных образований Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, согласно правилам чемпионата, команды были поделены на два дивизиона.

В первом дивизионе команда «Мост-сити» Кольского района Мурманской области, завоевала «золото». «Серебро» досталось команде штаба и управления Северного флота «Северные медведи», а бронзовые награды получила команда города Североморска «Север-баскет», в составе которой играли бывшие военнослужащие Северного флота.

Во втором дивизионе первое место завоевала команда «Краб» соединения подводных лодок, второе - баскетболисты команды «Альбатрос-2» Кольской флотилии разнородных сил, а третье – сборная «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Баскетболист Валерий Маган из «Мост-сити» признан лучшим игроком чемпионата, его брат - Денис – выиграл первенство по броскам сверху, а Антон Гордеев из команды «Север-баскет» победил в конкурсе трёхочковых бросков.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399681@egNews