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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.20 09:15

На Северном флоте прошёл первый этап вакцинации личного состава

Около 800 военнослужащих и лиц гражданского персонала Северного флота получили прививку первой компоненты вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») российского производства.

Сначала были привиты военные моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», а также экипажи судов обеспечения и атомных подводных лодок стратегического назначения, которым предстоит выполнять задачи дальних походов, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления Северного флота и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки не было. У некоторых пациентов отмечалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела.

Инъекции второй компоненты вакцины военные медики будут делать пациентам по прошествии трёхнедельного срока после первой прививки, т.е. с 24 декабря. Также на следующей неделе ожидается прибытие очередной партии вакцины Спутник-V для плановой вакцинации военнослужащих Северного флота.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение 5 суток после прививки.

Как сообщает пресс-служба СФ, введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

 

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