На Северном флоте прошёл турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ

В Североморске, в спортивном комплексе «Старт», состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота. В нём приняли участие 12 команд от армии ВВС и ПВО, соединений ракетных и противолодочных кораблей, дивизии противовоздушной обороны, управлений и служб штаба Северного флота, отдельного центра РЭБ и ряда других воинских частей.

По итогам соревнований бронзовым призером стала команда тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», второе место заняла команда службы защиты государственной тайны штаба Северного флота, а победила команда отдельного морского инженерного полка.

Как сообщает пресс-служба СФ, лучшим бомбардиром турнира был признан представитель отдельного морского инженерного полка Изиль Уразов, а лучшими вратарём и полевым игроком соответственно Азамат Багатов и Александр Кириленко из службы защиты государственной тайны штаба Северного флота.

Закрытие турнира провёл начальник службы РЭБ штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов. Он поблагодарил футболистов за участие в состязаниях и проявленную волю к победе, а также вручил награды и грамоты победителям и призёрам.