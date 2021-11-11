Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 11:30
На Северном флоте прошёл учебно-методический сбор с инженерно-саперными подразделениями
На базе отдельного морского инженерного полка Северного флота руководством начальника морской инженерной службы флота полковника Александра Худолея прошёл учебно-методический сбор инженерно-сапёрных подразделений соединений и частей береговых войск. В нём приняли участие более 40 специалистов.
В ходе сбора военные инженеры совершенствовали полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также отрабатывали действия в составе штурмовых подразделений.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди инженерно-саперных отделений было проведено соревнование по преодолению инженерно-штурмовой полосы препятствий. По результатам состязаний первое место заняла команда отдельного морского инженерного полка.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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