На Северном флоте прошёл учебно-методический сбор с инженерно-саперными подразделениями

На базе отдельного морского инженерного полка Северного флота руководством начальника морской инженерной службы флота полковника Александра Худолея прошёл учебно-методический сбор инженерно-сапёрных подразделений соединений и частей береговых войск. В нём приняли участие более 40 специалистов.

В ходе сбора военные инженеры совершенствовали полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также отрабатывали действия в составе штурмовых подразделений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди инженерно-саперных отделений было проведено соревнование по преодолению инженерно-штурмовой полосы препятствий. По результатам состязаний первое место заняла команда отдельного морского инженерного полка.