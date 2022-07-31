На Северном флоте прошёл военно-морской парад

В торжествах было задействовано более 30 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району.

Сегодня в главной базе Северного флота - городе Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота. Начались они с торжественного подъёма флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения и продолжились военным и военно-морским парадами, театрализованным представлением и военно-спортивным праздником в акватории Кольского залива.

По Приморской площади Североморска промаршировали парадные расчёты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Принимал парад войск Североморского гарнизона командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Командовал парадом – командир 14 армейского корпуса Северного флота генерал майор Борис Фомичёв.

Также были проведены церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков и цветов к памятнику Героям-североморцам.

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. На его борту также находились губернатор Мурманской области Андрей Чибис и приглашенные гости.

Сигналом к началу морской части послужил холостой выстрел корабельного орудия тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 13 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и с его палубы поздравил воинов-североморцев с главным военно-морским праздником.

С поздравлением командующего торжественная часть военно-морского парада была завершена, и начался военно-спортивный праздник. В ходе него экипажи надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и силы морского десанта продемонстрировали свои боевые умения и навыки. Тральщики «Владимир Гуманенко», «Ядрин» и «Соловецкий юнга» провели поиск и уничтожение морских мин. Погружение и всплытие продемонстрировал экипаж дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ».

Поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Атаку условной подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль «Брест», а малый ракетный корабль «Айсберг» осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

Высадку морского десанта на плав при огневой поддержке с воздуха и с моря отработал экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» и десантные катера.

В торжествах было задействовано более 30 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вечером, 22 часа, в Североморске состоится артиллерийский салют и фейерверк.

Видео: https://vk.com/video537777114_456241922

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431135@egNews