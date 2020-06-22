На Северном флоте прошла акция «Свеча памяти»

Сегодня рано утром во всех гарнизонах Северного флота возле памятников и мемориалов, установленных в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялись торжественно-траурные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти».

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев принял участие в акции вместе с губернатором Мурманской области. Они возложили цветы к мемориалу Защитникам советского Заполярья в городе-герое Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в главной базе Северного флота – городе Североморске акция «Свеча памяти» традиционно состоялась на Воинском мемориальном кладбище, где установлена мраморная часовня. Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны к мемориалу пришли начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, командиры соединений, дислоцированных в Североморском гарнизоне, военнослужащие и жители города.

Возле часовни был проведён краткий митинг и молебен. Затем участники акции «Свеча памяти» возложили цветы к мемориалу и к стеле с именами погибших в годы войны североморцев.

Сегодня в православных храмах всех гарнизонов состоятся поминальные службы и литии по погибшим.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев также примет участие в ещё одной акции – «Сад памяти», в ходе которой в Долине Славы будут высажены 75 деревьев и кустарников в честь 75-летия Великой Победы Советского народа над гитлеровским фашизмом.