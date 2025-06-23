На Северном флоте прошла акция «Свеча Памяти»

Торжественно-траурные мероприятия возле памятников и мемориалов, установленных в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошли утром во всех гарнизонах Северного флота.

В главной базе Северного флота – городе Североморске акция «Свеча Памяти» традиционно состоялась у памятника «Героям – североморцам защитникам Советского Заполярья» на Приморской площади. Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны к мемориалу пришли начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, командиры соединений, дислоцированных в Североморском гарнизоне, военнослужащие и жители города.

На Воинском мемориальном кладбище в городе Североморске, где установлена мраморная часовня, была проведена заупокойная литургия по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Затем участники акции «Свеча Памяти» возложили цветы к мемориалу и к стеле с именами погибших в годы войны североморцев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в православных храмах всех гарнизонов Северного флота состоятся поминальные службы и литии по погибшим защитникам Отечества.

Ранним утром 22 июня в городе-герое Мурманске возле мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны прошла традиционная акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби — 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители федеральных органов власти в регионе и силовых структур, участники специальной военной операции, представители общественных и военно-патриотических объединений, военнослужащие Мурманского военного гарнизона, ветераны и жители города.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, обращаясь к участникам митинга, отметил, что с первых часов войны защитники советского Заполярья оказывали мужественное и ожесточённое сопротивление врагу, героически отстаивая каждую пядь родной земли.

«Северный флот под командованием адмирала Арсения Головко ударами кораблей и авиации по группировкам немецко-фашистских войск, рвавшихся в Мурманск, действиями морских десантов и морской пехоты на берегу, внесли огромный вклад в срыв фашистского плана молниеносной войны. И в дальнейшем совместно с воинами Карельского фронта разгромили его. К сожалению, сегодня неонацистские и реваншистские идеи поражают умы западных политиков. И уже современным потомкам воинов-победителей приходится уничтожать фашизм на полях сражений специальной военной операции, продолжая героические традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, демонстрируя своё мужество, героизм, силу духа и несгибаемость характера», – сказал адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что никакие усилия западных идеологов по искажению истории не смогут скрыть правду о Великой Отечественной войне.

После митинга, участники акции возложили цветы к Вечному огню, возле которого из горящих лампад было сложено слово «ПОМНИМ».

Фото: https://mil.ru/news/6cd834ac-a4df-4def-9e7f-85cf955fc7db