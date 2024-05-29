На Северном флоте прошла аттестация специалистов психологической службы

В Доме офицеров Северного флота прошло заседание комиссии Министерства обороны Российской Федерации по ежегодной аттестации работников психологической службы Вооружённых Сил Российской Федерации.

В ходе аттестации оценивался уровень знаний руководящих документов, определяющих организацию психологической работы, прикладной психологии, а также профессиональных умений и практических навыков работы с различными категориями военнослужащих, членами их семей и гражданским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации.

Специалисты-психологи успешно прошли испытания, показав высокий уровень знаний, умений и навыков, проявив настоящий «северный» характер.

Решением комиссии высоко оценены психолог отдельного дивизиона кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы Ирина Нагорнова и психолог бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Анастасия Стародубцева.

Аттестация специалистов психологической службы помогает им полноценно реализовать свои знания и навыки, стимулируя к профессиональному саморазвитию, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514571@egNews