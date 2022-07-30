На Северном флоте прошла генеральная репетиция военно-морского парада

Вчера в главной базе Северного флота - городе Североморске под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ России. В ней приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота.

Вместе с экипажами кораблей и судов в репетиции было задействовано свыше 2500 воинов-североморцев, а также служащие вспомогательного флота СФ и экипаж пограничного сторожевого корабля «Бдительный».

Все торжественные мероприятия были отрепетированы в строгом соответствии с порядком и временем их проведения в День ВМФ. Сначала состоялась репетиция сухопутной части парада с выносом знамени, митингом и прохождением торжественным маршем воинских подразделений, представляющих штаб, а также все виды сил и войск Северного флота.

Во время обхода на катерах парадного строя кораблей, украшенных флагами расцвечивания, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев оценил внешний вид моряков, одетых в белую парадную форму, и приветствовал экипажи. Всего на Североморском рейде размещено 13 надводных кораблей, самые крупные из которых – эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», и 3 подводные лодки: ракетные подводные крейсеры «Верхотурье» и «Смоленск», а также дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

По завершении обхода кораблей командующий СФ адмирал Александр Моисеев на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» поздравил воинов-североморцев с Днём Военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-служба СФ, на последнем этапе генеральной репетиции были отработаны все эпизоды традиционного военно-спортивного праздника, в ходе которых экипажи надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и силы морского десанта продемонстрировали свои боевые умения и навыки. Тральщики «Владимир Гуманенко», «Ядрин» и «Соловецкий юнга» провели поиск и уничтожение морских мин. Погружение и всплытие продемонстрировал экипаж дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ». Атаку подводного противника реактивными глубинными бомбами выполнил малый противолодочный корабль «Брест» во взаимодействии с противолодочными вертолётами. Высадку морского десанта на плав при огневой поддержке с воздуха и с моря отработал экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» и десантные катера.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430989@egNews