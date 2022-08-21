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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.22 11:00

На Северном флоте прошла научная конференция по результатам комплексной экспедиции «Помни войну»

В Североморске в рамках научно деловой части региональной программы военно-технического форума «Армия-2022» вчера состоялась научная конференция по обсуждению результатов совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Мероприятие состоялось под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева в штабе межвидового стратегического объединения.

В конференции приняли участие командование основных объединений СФ, начальники управлений, отделов и служб флота, а также представители Русского географического общества и организаций, занимающихся подводно-техническими исследованиями и работами.

С докладами по заявленной теме выступили начальник отделение военно-исторической работы оперативного управления штаба СФ капитан 2 ранга Дмитрий Укрюков. Он рассказал о малоизвестных фактах в истории трагической проводки союзного конвоя под номером PQ-17, который летом 1942 года понёс самые большие потери транспортов, из-за неправильной оценки возможностей гитлеровских военно-морских сил британским адмиралтейством.

Командующий Кольской флотилией разнородных сил контр-адмирал Олег Шастов доложил о проделанной в объединении военно-патриотической работе в части сохранения памяти о воинах-североморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев рассказал о результатах обследования районов горла Белого моря и южной части Баренцева моря спасательным буксиром «Звёздочка» и гидрографическим судном ГС-297 и обнаруженных там объектах.

Про водолазные обследования затонувших объектов времён Великой Отечественной войны и возможностях их подъёма пояснил заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов. Он рассказал о готовности подчинённых сил к подъёму со дна американского танка М3Ли, лежащего возле северо-восточной части острова Кильдин.

Научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» капитан 1 ранга Алексей Корнис отметил, что в прошлом году её участниками было обнаружено рекордное количество подводных объектов, в том числе три немецкие донные мины времён Великой Отечественной войны. Была успешно опробована новая техника и научно-исследовательская аппаратура, в том числе два гидрографических катера. По архивной информации на одном из затопленных ленд-лизовских транспортов – «Кентукки», обнаруженном в горле Белого моря, находится груз из более чем 10 английских танков «Матильда» (очень редких единиц бронетехники, в России имеется только 2 шт.)  и более тысячи автоматов Томпсона.

Председатель Мурманской региональной организации Русского географического общества Денис Моисеев рассказал о проведённой в июле-августе научно-исследовательской экспедиции ледокола «Илья Муромец» на острова архипелага Новая Земля. В ней принимали участие 14 человек – представителей РГО, Северного флота и 12 главного управления Минобороны России. Также он сообщил о планах организовать экспедицию на острова Земли Франца-Иосифа в честь 150-летия открытия архипелага, которое будет отмечаться в следующем году. В завершение выступления Денис Моисеев вручил адмиралу Александру Моисееву фотокартину с изображением ледокола «Илья Муромец» с успешно завершённой экспедиции.

Представитель центра подводных исследований РГО Андрей Ярков поведал участникам конференции об экспедиции на остров Матуа Курильской гряды на спасательном судне ТОФ «Игорь Белоусов» и применении в ходе неё различных видов нового водолазного снаряжения. Дайверами РГО было выполнено более 370 подводных спусков на большие глубины и обследована американская подводная лодка SS-233 «Херринг», потопленная огнём японской береговой батареи в начале 40-х годов прошлого века.

Генеральный директор ООО «Фертоинг» - организации, осуществляющей подводные работы, Артём Мельников рассказал о проведённых подводных исследованиях в Финском и Кольском заливах, о совместной деятельности с РГО и Северным флотом, а также о создании геоинформационного портала ГИС «Морское наследие» где на карту нанесены около 3000 подводных исторических объектов, в том числе обнаруженных в ходе проведения комплексной экспедиции «Помни войну».

Как сообщает пресс-служба СФ, итог научной конференции подвёл командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он нацелил участников на плодотворную совместную работу и поручил поставить план проведения комплексной экспедиции «Помни войну» на ежемесячный контроль, чтобы до конца года успеть реализовать все задуманные на этот период исследовательские мероприятия.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12434629@egNews

 

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