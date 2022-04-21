На Северном флоте прошла первая репетиция демонстрационного пролета авиации, задействованной в военных парадах 9 Мая

Вчера на Северном флоте состоялась первая репетиция демонстрационного пролета вертолетов и самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота над городом-героем Мурманском и городом Североморском, где 9 мая состоятся военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Авиация прошла над Мурманском тем же маршрутом, что и в прошлые годы. Всего в пролёте было задействовано 17 машин. 14 самолётов и три вертолёта поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях. Полёт над городами проходил в диапазоне высот от 300 до 800 метров.

Открыл пролёт авиации противолодочный вертолёт Ка-27М. За ним проследовала пара вертолётов Ми-8. Затем пролетели военно-транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, легенда противолодочной авиации — самолёт Ил-38 и воздушный пункт управления — самолёт Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолёт Ту-142 отдельной противолодочной эскадрильи.

Строй реактивных самолётов открыли два истребителя МиГ-29К, сопровождающие Ту-134, за ним пролетела ещё одна пара корабельных истребителей МиГ-29К. Следом в боевом порядке прошли два фронтовых бомбардировщиков Су-24М, а завершили демонстрационный пролёт авиации пара самолётов МиГ-31БМ.

После пролёта над Мурманском часть самолётов (Ан-26, МиГ-29К, Су-24М и МиГ-31БМ) совершила пролёт над главной базой Северного флота — городом Североморском.

В таком же порядке демонстрационный пролёт пройдёт и 9 мая. Спланированная генеральная репетиция состоится в один из дней в преддверии праздника, в зависимости от метеоусловий, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418178@egNews