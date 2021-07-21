На Северном флоте прошла первая тренировка военно-спортивного праздника в Кольском заливе

На рейде Кольского залива прошла первая тренировка военно-спортивного праздника, в ходе которого силы Северного флота традиционно демонстрируют свои боевые возможности. Экипажи кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», а также вертолётчики и морские пехотинцы отработали ряд эпизодов праздника.

В День ВМФ жители главной базы Северного флота увидят военный парад войск Североморского гарнизона. За ним пройдёт военно-морской парад на акватории Кольского залива. Завершающими элементами праздничных мероприятий станет театрализованное представление с участием флотских артистов и демонстрационные действия боевых кораблей, судов обеспечения, военнослужащих и техники береговых войск Северного флота в акватории и на побережье Кольского залива.

Сегодня в Североморске состоится первая большая репетиция военного и военно-морского парада, а также военно-спортивного праздника под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Торжественное собрание офицеров Северного флота в Североморске, посвящённое Дню ВМФ, в нынешнем году проводиться не будет из-за противоэпидемических ограничений. 25 июля зрителей военно-спортивного праздника разместят на открытой трибуне с учётом рекомендованной социальной дистанции.

Как и в прошлом году в Североморске будет организована прямая видеотрансляция мероприятий Дня ВМФ посредством интернета.

Все военнослужащие Северного флота, задействованные в праздничных мероприятиях прошли иммунизацию, сообщает пресс-служба СФ.