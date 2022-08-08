На Северном флоте прошла проверка взрыво-и пожаробезопасности стоянки кораблей

В период выходных дней на боевых надводных кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота, стоящих у причалов в базах и на судоремонтных предприятиях, прошла плановая проверка взрыво- и пожаробезопасности и готовности личного состава к борьбе за живучесть.

Инспекциями, состоящими из офицеров вышестоящих штабов и технического управления Северного флота, были оценены знания и навыки личного состава дежурно-вахтенной службы, касающиеся подготовки к борьбе за живучесть и применению средств пожаротушения. Были проверены действия членов экипажей кораблей и судов по внезапным вводными для ликвидации условных аварийных ситуаций на стоянке. Также проверяющие удостоверились в исправности и работоспособности стационарных систем и переносных средств пожаротушения, укомплектованности ими кораблей и судов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам проверки был сделан вывод о безопасности стоянки кораблей и судов, соблюдении необходимых противопожарных требований, а также о готовности экипажей разрешить потенциальные аварийные ситуации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432235@egNews