На Северном флоте прошла тренировка по борьбе с подводными диверсантами

Личный состав отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провёл тренировку по обезвреживанию диверсионных групп условного противника при попытке проникнуть на охраняемые объекты главной базы Северного флота.

Тренировка была проведена с целью поддержания натренированности военнослужащих и отработки тактики их действий по борьбе с подводными диверсантами. Она проходила в двустороннем формате. Часть бойцов отряда выполняла роль условных диверсантов, пытавшихся проникнуть на охраняемую акваторию с целью минирования стоящих у причалов кораблей, а другая осуществляла охрану объектов Северного флота.

Бойцы отряда специального назначения по борьбе с ПДСС выполнили патрулирование акватории и побережья главной базы Северного флота, отработали элемент уничтожения подводных диверсантов на акватории и на побережье, а также противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей.

Тренировка по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами была проведена в плановом порядке, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490630@egNews