На Северном флоте прошла тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации

В соответствии с планом подготовки на Северном флоте на базе Североморского местного территориального гарнизона проведена тренировка по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В ходе мероприятия был сформирован сводный отряд по ликвидации чрезвычайной ситуации. В состав отряда вошли силы материально-технического обеспечения, военные инженеры и медики, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, другие специалисты, а также и военная техника из состава воинских частей территориального гарнизона.

Замыслом тренировки было предусмотрено моделирование нештатной ситуации, возникшей после применения диверсионными группами противника ударных беспилотных летательных аппаратов по одному из военных объектов гарнизона, и отработка действий личного состава по её локализации и ликвидации.

В ходе тренировки основной упор был сделан на отработку практических действий оперативных служб штабов различного уровня, дежурных подразделений, а также на организацию взаимодействия сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отряд, сформированный для локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, действовал четко, организовано и слажено. Учебные цели тренировки были достигнуты в полном объёме.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505135@egNews