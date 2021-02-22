На Северном флоте прошла тренировка по ликвидации кризисной ситуации

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения на Северном флоте месячника ядерной и радиационной безопасности на базе Видяевского местного гарнизона проведена командно-штабная тренировка по локализации и ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В ходе тренировки была отработана организация взаимодействия между оперативными группами Северного флота, МЧС и закрытого административно-территориального образования поселок Видяево.

В качестве «объекта», на котором произошла условная кризисная ситуация, выступила большая атомная подводная лодка.

Помимо её экипажа в тренировке приняли участие командование дивизии атомных подводных лодок, личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинской службы, центра связи Северного флота. В ликвидации условной кризисной ситуации также были задействованы подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады и дежурная смена регионального центра управления обороной штаба Северного флота, оперативная группа по ликвидации чрезвычайных ситуаций Северного флота, военная полиция и подразделения МЧС.

Замыслом тренировки было предусмотрено моделирование нештатной ситуации на подводной лодке, в результате которой произошел условный выброс радиоактивных веществ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, одним из важнейших этапов практических действий стало развертывание и функционирование пунктов радиационного контроля, специальной и санитарной обработки, а также эвакуационных пунктов.

Расчёты, назначенные для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, действовали четко, организовано и слажено. Учебные цели командно-штабной тренировки достигнуты в полном объёме.