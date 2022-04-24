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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.22 13:00

На Северном флоте прошла военно-историческая реконструкция одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской наступательной операции осени 1944 года

23 апреля на территории филиала Военно-морского музея Северного флота – музея ВВС в посёлке Сафоново состоялась военно-историческая реконструкция одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской наступательной операции осени 1944 года, в результате которой была разгромлена группировка гитлеровских войск в Кольском Заполярье и освобождена Северная Норвегия.

Реконструкции была организована по инициативе руководства управления ФСБ России по Северному флоту. В мероприятии приняли участие военнослужащие и любители военной истории из военно-исторических клубов Мурманской области.

В основу реконструкции был положен подвиг сотрудника контрразведки «Смерш» Северного оборонительного района Северного флота старшего лейтенанта госбезопасности Василия Ахроменко (1918-1944). Он был оперуполномоченным при особом воинском подразделении - отдельной штрафной роте.

Штрафная рота располагалась на полуострове Средний, на берегу ручья Корабельного. К началу Петсамо-Киркенесской операции, она насчитывала в своих рядах около 800 военнослужащих. По замыслу командования, они должны были атаковать хребет Муста-Тунтури в самом сложном и труднодоступном месте - пойти в лоб на сопку Средняя с последующим выходом на высоту Большая, навстречу наступающей 12-й бригаде морской пехоты.

В распоряжении Ахроменко было отделение пулеметчиков. Находясь у озера Перяярви, старший лейтенант видел, как погибали моряки. Темп атаки спадал, и Василий поднял в атаку своих подчиненных. С помощью подкрепления штрафники взяли высоту. Двое из них - Александр Данильченко и Алексей Клепач – повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своими телами амбразуры фашистских дотов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, старший лейтенант Василий Ахроменко в том бою был смертельно ранен. Похоронили его в отдельной могиле на полуострове Средний.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418572@egNews

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