На Северном флоте прошла завершающая тренировка парадных расчётов на территории воинских частей

Сегодня на плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона в городе-герое Мурманске и в военном городке соединения десантных кораблей в городе Североморске прошли завершающие тренировки парадных расчётов военнослужащих Северного флота, принимающих участие в военных парадах, посвящённых 76-й годовщине Великой Победы.

Помимо военнослужащих в тренировке приняли участие нахимовцы, морские кадеты и юнармейцы, а также музыканты военных оркестров.

5 и 7 мая состоятся репетиции военных парадов на Приморской площади в Североморске и на проспекте Ленина в Мурманске.

9 мая парад в Североморске будет принимать начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, а в городе герое Мурманске – командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Всего в военных парадах будет задействовано более полутора тысяч военнослужащих из сухопутных и береговых частей, авиации, экипажей кораблей и подводных лодок Северного флота.

Механизированную парадную колонну возглавит легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники. Всего на параде будет представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры.

Как сообщает пресс-служба СФ, в демонстрационном пролёте авиации, который состоится над Мурманском в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, примут участие лучшие лётчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолётах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных, противолодочных самолётах, бомбардировщиках и истребителях. Всего в воздух будет поднято 17 летательных аппаратов с четырёх аэродромов.