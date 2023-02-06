На Северном флоте прошли хоккейные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

На Северном флоте в рамках регионального отборочного этапа 12-го всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги состоялись хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги.

В дивизионе «Лига Мечты»: команда армии ВВС и ПВО «Гроза» победила со счётом 15:2 команду «Торос» центра материально-технического обеспечения, а хоккеисты команды Кольской флотилии разнородных сил СФ «Альбатрос» одержали уверенную победу над командой палубной авиации «Палубник», выиграв со счётом 15:4.

В дивизионе «Лига Надежды»: команда «Шквал» противолодочных кораблей одержала уверенную победу со счётом 3:2 над командой «К-21» штаба и управления Северного флота одержал. Команда «Ракета» победила со счётом 5:3 команду «Петр Великий» одноименного тяжёлого атомного ракетного крейсера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453574@egNews