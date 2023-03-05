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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.23 22:35

На Северном флоте прошли очередные игры хоккейного турнира на Кубок командующего Северным флотом

В выходные дни в рамках регионального отборочного этапа 12 всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги Мурманской области состоялись хоккейные матчи в дивизионе «Лига Надежды».

Команда «К-21» штаба и управления Северного флота победила со счётом 3:2 команду «Авианосец» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

А команда «Шквал» противолодочных кораблей одержала уверенную победу со счётом 16:0 над командой «Ракета» Кольского соединения ПВО.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456722@egNews

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