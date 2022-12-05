На Северном флоте прошли первые хоккейные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

На Северном флоте в рамках отборочного этапа всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги состоялись первые в этом сезоне хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты».

В дивизионе «Лига Надежды» команда «К-21» штаба и управления Северного флота одержала уверенную победу со счётом 14:0 над командой «Петр Великий» одноименного тяжелого атомного ракетного крейсера.

В дивизионе «Лига Мечты» команда армии ВВС и ПВО «Гроза» победила со счётом 19:1 команду «Полярная Звезда» Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району

Хоккейные игры прошли в круглогодичной ледовой арене Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году команда «Гроза» стала первой командой Северной военной хоккейной лиги, победившей в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок» Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447603@egNews