На Северном флоте прошли полёты экипажей лётчиков-истребителей

Экипаж истребителей Су-33 и Су-30СМ корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнил учебно-боевые полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В ходе выполнения лётной смены экипажей истребителей были отработаны элементы воздушного боя с самолётом условного излучения, роль которого выполнял один из истребителей авиационного объединения.

В процессе разработки использовались истребители, действуя в паре, осуществляли наступательные и оборонительные маневры.

Особенностью полётов была отработка действий лётчиков по условному уничтожению низколетящих воздушных целей самолётного и квадрокоптерного типа.

Также экипажи отрабатывали навыки совершения взлёта-посадки в сложных климатических условиях, при снегопаде, низкой облачности и плохой видимости.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводятся для обучения лётного состава, а также поддержания достигнутого уровня тренированности.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12548400@egNews