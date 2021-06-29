На Северном флоте прошли проверки взрыво-пожаробезопасности кораблей и судов

В соединениях надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения Северного флота под руководством офицеров управления вооружения флота прошли проверки состояния взрыво-пожаробезопасности на стоянке в базе и на судоремонтных предприятиях.

Офицеры проверили состояние аварийно-спасательного имущества, работоспособность штатных средств пожаротушения и борьбы за живучесть корабля, а также знание обязанностей должностных лиц и дежурно-вахтенной службы при возникновении аварийной ситуации. Были проверены практические навыки личного состава по борьбе с огнём, в том числе умение применять средства пожаротушения и пользоваться средствами защиты органов дыхания.

С личным составом аварийных партий прошли тренировки по разведке условного очага пожара и организации рубежей противопожарной обороны на кораблях и судах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проверка прошла в том числе на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», находящемся на ремонте в филиале центра судоремонта «Звёздочка» в Мурманске.