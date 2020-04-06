На Северном флоте прошли ротные тактические учения подразделений отдельной мотострелковой брига

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли ротные тактические учения подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. В них было задействовано более 100 единиц боевой техники, таких как многоцелевые тягачи лёгкого бронирования МТЛБ и танки Т-80 БВМ.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы отрабатывая действия по отражению нападения противника, а также преодолевали условно заражённые участки местности.

На учениях отрабатывались слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, миномётов и гранатомётов по целям, имитирующих бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 3000 метров . Военнослужащие отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.

Как сообщает пресс-служба СФ, ротные тактические учения проводились под руководством временно исполняющего обязанности командира мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады капитана Алексея Домницкого. Он рассказал, что особое внимание в ходе учения уделялось слаженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащих при оборонительных действиях, маскировке и разведке местности. Подразделения отлично справились с поставленными учебно-боевыми задачами.