На Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года в Вооружённых Силах России и зимнего периода обучения

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов принял участие в подъёме военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

«Поддержание боеспособности сил и войск, принимающих участие в специальной военной операции, была одной из главных задач флота. Действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции применяются на наиболее важных направлениях, неоднократно отмечены командованием группировок войск (сил) в лучшую сторону и заслуживают самой высокой оценки. Только за этот год более 3100 военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград и еще более 5,5 тысячи награждены медалями Министерства обороны России», - сказал командующий Северным флотом, обращаясь к военнослужащим.

Вице-адмирал Константин Кабанцов также отметил, что корабельные силы флота решали и продолжают решать задачи стратегического сдерживания практически во всех оперативно-важных районах Мирового океана.

«Фрегатами Северного флота – носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности успешно продемонстрирована военная сила и решимость её применения, как в дальней морской зоне - фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», так и в ближней – ракетные стрельбы фрегатом «Адмирал флота Касатонов», - подчеркнул командующий Северным флотом.

Вице-адмирал Константин Кабанцов отметил действия отряда боевых кораблей во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Арктике, а также работу органов военного управления и сил флота в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024».

Командующий флотом подчеркнул, что в рамках тренировки по управлению ВС РФ под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, которая являлась итоговым мероприятием подготовки, атомный подводный крейсер «Новомосковск» успешно выполнил учебно-боевую задачу, чем подтвердил готовность и способность группировки РПЛСН решать задачи по предназначению. Подводники продолжили освоение подледного плавания. В установленные сроки были подготовлены атомные подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск» и осуществлён их переход подо льдами Арктическим маршрутом в пункт постоянного базирования на Тихоокеанский флот.

Командующий Северным флотом также заявил, что в новом учебном году флот продолжит решать задачи поддержания боеспособности сил и войск, участвующих в специальной военной операции, стратегического сдерживания и другие задачи обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

Вице-адмирал Константин Кабанцов поздравил личный состав с началом нового учебного года. Он подчеркнул, что «в непростое время, когда страны коллективного Запада продолжают попытки ослабить Россию, Северный флот был, есть и будет гарантом безопасности нашего государства на Севере страны, обеспечения стабильности в Арктическом регионе».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12539880@egNews