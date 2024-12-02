В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+»Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в Таиланде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 13:40

На Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года в Вооружённых Силах России и зимнего периода обучения

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов принял участие в подъёме военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

«Поддержание боеспособности сил и войск, принимающих участие в специальной военной операции, была одной из главных задач флота. Действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции применяются на наиболее важных направлениях, неоднократно отмечены командованием группировок войск (сил) в лучшую сторону и заслуживают самой высокой оценки. Только за этот год более 3100 военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград и еще более 5,5 тысячи награждены медалями Министерства обороны России», - сказал командующий Северным флотом, обращаясь к военнослужащим.

Вице-адмирал Константин Кабанцов также отметил, что корабельные силы флота решали и продолжают решать задачи стратегического сдерживания практически во всех оперативно-важных районах Мирового океана.

«Фрегатами Северного флота – носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности успешно продемонстрирована военная сила и решимость её применения, как в дальней морской зоне - фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», так и в ближней – ракетные стрельбы фрегатом «Адмирал флота Касатонов», - подчеркнул командующий Северным флотом.

Вице-адмирал Константин Кабанцов отметил действия отряда боевых кораблей во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Арктике, а также работу органов военного управления и сил флота в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024».

Командующий флотом подчеркнул, что в рамках тренировки по управлению ВС РФ под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, которая являлась итоговым мероприятием подготовки, атомный подводный крейсер «Новомосковск» успешно выполнил учебно-боевую задачу, чем подтвердил готовность и способность группировки РПЛСН решать задачи по предназначению. Подводники продолжили освоение подледного плавания.  В установленные сроки были подготовлены атомные подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск» и осуществлён их переход подо льдами Арктическим маршрутом в пункт постоянного базирования на Тихоокеанский флот.

Командующий Северным флотом также заявил, что в новом учебном году флот продолжит решать задачи поддержания боеспособности сил и войск, участвующих в специальной военной операции, стратегического сдерживания и другие задачи обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

Вице-адмирал Константин Кабанцов поздравил личный состав с началом нового учебного года. Он подчеркнул, что «в непростое время, когда страны коллективного Запада продолжают попытки ослабить Россию, Северный флот был, есть и будет гарантом безопасности нашего государства на Севере страны, обеспечения стабильности в Арктическом регионе».

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12539880@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Тонкие материи». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар снизился почти на 57 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика