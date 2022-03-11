На Северном флоте прошли тренировки по борьбе с подводными диверсантами

С личным составом отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами основных баз Северного флота в Мурманской и Архангельской областях проведены тренировки по обезвреживанию диверсионных групп условного противника при попытке проникнуть на охраняемые объекты.

В тренировках также был задействован личный состав дежурно-вахтенной службы надводных кораблей и подводных лодок в пунктах базирования Северного флота. Военнослужащие отработали алгоритм действий при обнаружении признаков использования условным противником диверсионных сил и средств, а также применили на практике способы защиты от них, в том числе профилактическое гранатометание.

Как сообщает пресс-служба СФ, бойцы отрядов спецназа по борьбе с ПДСС выполнили патрулирование акватории и побережья пунктов базирования, отработали тактику поиска и захвата диверсантов на берегу и в подводной среде. Водолазные специалисты отрядов также выполнили подводные стрельбы из автоматов и пистолетов по мишеням и отработали приёмы борьбы под водой с использованием холодного оружия.

Тренировки по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами были проведены в соответствии с планом боевой подготовки подразделений специального назначения подводных сил Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/