На Северном флоте прошли занятия по подготовке операторов беспилотных летательных систем

На одном из военных полигонов в Мурманской области с очередной группой военнослужащих Северного флота прошли занятия по специальности – оператор беспилотных летательных систем.

На первом этапе обучаемые военнослужащие изучили тактико-технические характеристики, применяемое программное обеспечение, устройство, особенности эксплуатации, в том числе в условиях различных температур, а также способы противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Освоив теоретическую часть, военнослужащие на специальных компьютерных симуляторах прошли подготовку к реальным полётам. В ходе тренировки на симуляторах, обучаемые отработали технику пилотирования, выполнив как простые свободные полёты, так и сложные, по маршрутам, где имеются ограниченные пространства.

Получив допуск к практическим полётам, операторы квадрокоптеров и FPV-дронов отработали на практике различные полётные задания и маршруты, непрерывно осуществляли мониторинг телеметрии и технических параметров беспилотных летательных систем.

«Прошли учебные полёты по программе обучения новых операторов БПЛА. Интересно то, что ты не летишь на самолёте, но у тебя как бы есть крылья. Скорость реакции должна быть быстрой, заметив то или иное препятствие нужно вовремя среагировать и выбрать необходимую траекторию полёта», – отметил инструктор беспилотных летательных систем Северного флота, с позывным «Марк».

Кроме того, военнослужащие оттачивали навыки печати различных деталей квадрокоптеров и FPV-дронов на 3D принтере, а также осуществляли их ремонт.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обучение операторов беспилотных летательных систем на Северном флоте проводится инструкторами, имеющими опыт их боевого применения в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: https://mil.ru/news/947f7c1f-a216-447c-bbfe-b28818de7564