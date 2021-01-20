На Северном флоте прошли занятия по вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

В Мурманской области на одном из полигонов мотострелковой бригады Северного флота 19 января военнослужащие соединения приступили к практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в сложных метеоусловиях.

Занятия прошли с водителями двухзвенных вездеходов ДТ-30 «Витязь», ТТМ-4902ПС-10 и автомобилей КамАЗ-4310 по преодолению препятствий на пересеченной местности.

Тактико-технические характеристики военной техники позволили без особого труда преодолеть все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учётом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.