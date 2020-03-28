На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение двух авиационных полков

На Северном флоте прошло совместное лётно-тактическое учение отдельного смешанного авиационного полка и отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка по поиску подводных лодок. В учении были задействованы два противолодочных самолёта Ил-38 и четыре противолодочных вертолёта Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота.

Полёты выполнялись над Баренцевым морем и акваторией Кольского залива.

Экипажи противолодочных самолётов и вертолётов успешно выполнили совместные тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время проведения лётно-тактического учения каждый экипаж получил практический опыт по обнаружению подводной лодки и тактическому применению противолодочного вооружения.

Общий налёт экипажей в ходе проведенного учения составил более 20 часов.