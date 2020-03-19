На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение отдельного вертолётного полка

В отдельном вертолётном полку армии ВВС и ПВО Северного флота прошло летно-тактическое учение. Пять экипажей вертолётов Ка-27 выполняли полёты над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

Полёты проходили как днём, так и ночью.

Лётчики противолодочных вертолётов Ка-27 выполнили тактические приёмы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море. При выполнении задач применены штатные комплексы радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27 выполняли задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в сложных условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Как сообщает пресс-служба СФ, общий налёт экипажей составил около 20 часов.

Противолодочный вертолёт Ка-27 может базироваться практически на всех типах надводных боевых кораблей, оборудованых вертолетными площадками и ангарами. Для флота вертолет Ка-27 выпускается в двух основных модификациях – противолодочный и поисково-спасательный.