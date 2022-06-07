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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 09:30

На Северном флоте прошло многочасовое учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке

В соответствии с планом боевой подготовки Северного флота на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива Баренцева море прошло учение дежурных сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота.

Учение состоялось под непосредственным руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Константина Кабанцова. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей и судов обеспечения, подводных и летательных аппаратов, в том числе спасательное судно «Георгий Титов» с подводным обитаемым аппаратом АС-34, спасательно-буксирное судно «Алтай», водолазные катера РВК-1230 и РВК-1223 «Иван Швец». Также на учение привлекались экипажи большого гидрографического катера «Николай Тимошенко», рейдовых буксиров РБ-2180 и РБ-368, базового тральщика «Ядрин» и противолодочного самолёта Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

По замыслу учения, спасателям необходимо было отработать комплекс мероприятий по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке. Её роль исполнила и дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил.

В поиске аварийной подводной лодки были задействованы надводные корабли и суда, оснащенные гидролокационными комплексами, а также противолодочный самолёт Ил-38.

После обнаружения подводной лодки, лежащей на глубине около 50 метров, в район условной аварии прибыло спасательное судно «Георгий Титов». С его борта на воду был спущен подводный обитаемый аппарат АС-34, который погрузился на заданную глубину и выполнил допоиск лежащего на грунте объекта. Спасатели отработали посадку на комингс-площадку подводной лодки, вскрытие люка и приём экипажа подводной лодки на борт.

После эвакуации с аварийного объекта подводники были доставлены на борт спасательного судна для осмотра и оказания медицинской помощи.

В ходе учения экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 поддерживал непрерывную связь с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов», где был развёрнут штаб спасательной операции.

Учение было проведено в течение нескольких часов. После его окончания дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» всплыла на поверхность моря и приняла на борт эвакуированных членов экипажа.

По оценке командования Северного флота, все участники спасательного учения продемонстрировали хорошие профессиональные навыки при работе в сложной обстановке.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные мероприятия проходят на флоте регулярно для поддержания готовности сил поисково-спасательного обеспечения СФ к оказанию помощи подводникам при возникновении аварийных ситуаций.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424460@egNews

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