На Северном флоте прошло показное занятие по физической подготовке

В Североморске на территории универсального спортивного комплекса «Старт» для офицеров управлений и служб штаба Северного флота прошло показное занятие на тему: «Условия и техника выполнения физических упражнений Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Руководитель показного занятия помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарев ознакомил военнослужащих с требованиями нового Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации 2023 года (НФП-2023), которое начало действовать с 1 сентября.

В ходе занятия специалисты физической подготовки флота продемонстрировали технику выполнения физических упражнений, а также указали на типовые ошибки, которые могут возникнуть при сдаче новых нормативов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в НФП-2023 включены 27 новых физических упражнений, десять из которых направлены на развитие физических качеств, а семнадцать – на формирование военно-прикладных двигательных навыков. 18 упражнений из предыдущего перечня были исключены.

Обновлен подход к проверке и оценке физической подготовки военнослужащих, сокращено количество контрольных проверок до двух в год, увеличено на одну количество возрастных групп для мужчин и для женщин.

Главной целью занятия стало формирование у военнослужащих единого представления о технике и условиях выполнения отдельных физических упражнений.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481328@egNews