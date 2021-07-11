На Северном флоте прошло специальное учение военной полиции

На Северном флоте состоялось плановое специальное учение по применению органов военной полиции при возникновении угрозы военной безопасности России на Арктическом направлении. Оно прошло в течение трёх дней на территории трех субъектов Российской Федерации: Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми.

К учению было привлечено более 400 военнослужащих и около 150 единиц техники военной полиции, а также отдельных соединений и воинских частей Северного флота.

В соответствии с целями и задачами учения военные полицейские Северного флота осуществили перевод своих подразделений в высшие степени боеготовности, в различных условиях отработали розыск и задержание дезертиров, конвоирование задержанных военнослужащих, сопровождение автомобильных колонн и морского транспорта, поиск и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ходе учения были решены задачи по перевозке морским, воздушным и железнодорожным транспортом сил военной полиции на различные расстояния.

Военнослужащие морской военной полиции отработали порядок действий при осмотре неизвестного судна, зашедшего в охраняемую акваторию.

В ходе поддержания правопорядка и воинской дисциплины в условном районе на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области сводный отряд военной полиции совершил марш к месту назначения от района формирования в посёлке Щукозеро, преодолев более 200 километров .

Как сообщает пресс-служба СФ, проведённое учение подтвердило готовность органов и подразделений военной полиции Северного флота выполнять поставленные задачи по своему основному предназначению.