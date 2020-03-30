На Северном флоте прошло тактическое учение с подразделениями отдельной арктической мотострелковой бригады

На одном из заполярных полигонов в Мурманской области с подразделениями отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В мероприятии были задействованы более 80 единиц военной и специальной техники, в том числе многоцелевые транспортеры-тягачи МТЛБ, самоходные гаубицы «Гвоздика», зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», разведывательная химическая машина «РХМ-6» и др.

В ходе учения подразделения отработали действия при получении внезапных вводных, совершили марш на штатной технике в заданный район, преодолели ледовую переправу и заняли позиции для ведения обороны.

Арктические мотострелки выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения.

Кроме того, была проведена радиационная, химическая и биологическая разведка с помощью разведывательной химической машины «РХМ-6».

Как сообщает пресс-служба СФ, на завершающем этапе учения состоялись боевые стрельбы. Расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», крупнокалиберных пулеметов «Корд» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника.

По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации.