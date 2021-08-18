На Северном флоте прошло учение по наведению десантно-паромной переправы

На Северном флоте состоялось тактико-специальное учение по наведению десантно-паромной переправы через водные преграды. По сценарию учения перед военными инженерами стояла задача обеспечить переправу техники и личного состава подразделений морской пехоты через водную преграду. В ходе данного учения на Северном флоте были впервые применены для организации переправы войск через водную преграду паромно-мостовые машины ПММ-2М, поступившие на флот в нынешнем году.

В рамках учения военные инженеры совершили марш в назначенный район, во взаимодействии с подразделениями морской пехоты организовали боевое охранение участка форсирования водной преграды, провели разведку местности, исследование береговой линии, выполнили весь комплекс противоминного обеспечения.

Затем была организована переправа через водную преграду по маршруту движения личного состава и техники морской пехоты на плавающих транспортерах ПТС-2 и паромно-мостовых машинах ПММ-2М, на которых впервые в условиях Заполярья осуществлялась транспортировка тяжелой бронетехники.

Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота, учение прошло в районе озера Сантаярви. В нём были задействованы военные инженеры, инженерные подразделения отдельной мотострелковой бригады, а также подразделения бригады морской пехоты.