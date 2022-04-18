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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 08:15

На Северном флоте прошло учение по оказанию помощи аварийному кораблю в море

В рамках проводимых на Северном флоте плановых контрольных проверок за зимний период обучения поисково-спасательными силами флота было проведено учение по оказанию помощи крупнотоннажному высокобортному кораблю, получившему повреждения в результате аварии в открытом море. Учение состоялось в Баренцевом море возле восточной части острова Кильдин недалеко от входа в Кольский залив под непосредственным руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Константина Кабанцова.

Флотские спасатели отработали практические действия вместе с коллегами из Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, военными и гражданскими лётчиками поисково-спасательной авиации.

В практической части учения было задействовано пять судов: спасательное судно «Георгий Титов», спасательно-буксирное судно «Памир», спасательный буксир СБ-523, морской буксир МБ-100 Северного флота и морской спасательный буксир «Микула» Росрыболовства.

По замыслу учения на большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов «Георгий Титов», произошёл пожар, в результате которого оно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение пожара, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений аварийного корабля, подать электропитание и взять судно на буксир.

Первым к месту условной аварии прибыл экипаж поисково-спасательный вертолёт Ка-27 из состава дежурных сил ПСО армии ВВС и ПВО Северного флота, который осуществил поиск аварийного объекта, обнаружил его, выдал координаты аварийного судна поисково-спасательным силам флота и произвел спасение личного состава, оказавшегося в воде. 

Морской спасательный буксир «Микула» и спасательное буксирное судно «Памир» с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие спасательный буксир СБ-523 и морской буксир МБ-100, который высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях судна.

Особое внимание было уделено оказанию медицинской помощи пострадавшим. В условиях походного госпиталя военные медики отработали приём моряков, получивших различные травмы и отравления продуктами горения. В ходе учения спасатели также отработали передачу условного пострадавшего с аварийного корабля на борт спасательного буксира внутри специального герметично закрытого эвакуационного спасательного контейнера «ЭСК-1». Контейнер может быть транспортирован между судами по натянутому тросу, либо по воде.

Заключительным эпизодом спасательного учения стала буксировка кильватерным способом условно аварийного судна «Георгий Титов» в пункт укрытия. По завершении этого эпизода учения все задействованные дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота прибыли в пункты постоянной дислокации.

По словам начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ капитана 1 ранга Владимира Горбаня, все эпизоды учения были отработаны успешно. Окончательную оценку проведённому учению даст командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба СФ.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417781@egNews

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