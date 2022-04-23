На Северном флоте прошло заседание Военного совета с награждением офицеров

22 апреля в штабе Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева состоялось заседание Военного совета стратегического объединения. На заседании были обсуждены вопросы военно-социальной работы, воинской дисциплины, гарнизонной службы, пожарной безопасности и хода проведения отопительного периода.

Перед началом заседания командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности девять старших и высших офицеров были награждены орденами Александра Невского, «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», Жукова, Суворова.

Как сообщает пресс-служба СФ, один офицер управления Северного флота удостоен знака «За безупречную службу» 25 лет, а трое были награждены Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418485@egNews