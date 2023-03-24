На Северном флоте проведена тренировка спасательных сил флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий»

В одной из бухт Кольского залива экипаж подводного обитаемого аппарата АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 учился взаимодействовать с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Особое внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъёму на борт.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 «Приз» предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 метров. Он был разработан нижегородским ЦКБ Лазурит. Имеет автономность 120 часов и дальность плавания - 39 км. С 2014 по 2016 год прошёл ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину свыше 1000 метров.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12461682@egNews