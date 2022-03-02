Вчера на Северном флоте проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта судна «Георгий Титов». Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки учебных задач экипажем АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12411236@egNews