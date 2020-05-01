На Северном флоте проведено учение по оказанию помощи крупнотоннажному аварийному кораблю в Баренцевом море

На Северном флоте состоялось учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи крупнотоннажному высокобортному кораблю при получении им тяжелых повреждений в море и спасении личного состава, плавающего на воде.

Мероприятие прошло в губе Эйна Мотовского залива в Баренцевом море. В нём было задействовано четыре судна обеспечения Северного флота, малый ракетный корабль «Айсберг» и малый противолодочный корабль «Снежногорск», спасательный буксир «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, беспилотная авиация, противололочный самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС армии ВВС и ПВО Северного флота. Учение было разделено на девять отдельных эпизодов, в ходе которых были отработаны поисково-спасательные мероприятиях и отдельные действия всех участников.

По замыслу учения, на большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов «Михаил Рудницкий», произошёл пожар, в результате которого судно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение возгорания, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений аварийного корабля и взять судно на буксир.

По тревоге был поднят дежурный противолодочный самолёт Ил-38, который также выполняет поиск и спасение потерпевших бедствие экипажей кораблей. Главной задачей его экипажа Ил-38 стало уточнение координат судна, потерпевшего бедствие, передача информации отряду поисково-спасательных сил, а также сброс спасательных плотов оказавшемуся в воде личному составу.

Корабли соединения охраны водного района малый ракетный корабль «Айсберг» и малый противолодочный корабль «Снежногорск», первыми прибывшие в район бедствия, отработали первичные действия по спасению личного состава, оказавшегося в воде. Экипаж спасательного вертолета Ка-27ПС отработал подъем пострадавших с поверхности воды с помощью бортовой лебедки и передачу его на борт спасательного судно «Памир». При проведении учения потерпевших бедствие моряков изображали ростовые манекены, облачённые в спасательные костюмы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, спасательные буксиры «Мурманрыба» и СБ-56 с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. на завершающем этапе тушения условного пожара пожарный катер ПЖК-2055 подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна «Михаил Рудницкий» и высадил аварийно-спасательную группу, которая приступила к локализации возгорания во внутренних помещениях. Условно пострадавших при пожаре моряков доставили на борт спасательного буксирного судна «Алтай», где был развёрнут походный госпиталь. Заделку условной пробоины корпуса отработала группа водолазов с водолазного катера «Иван Швец».

На завершающем этапе учения буксиры «Мурманрыба» и СБ-56 отработали буксировку аварийного судна. Последним эпизодом учения стала передача пострадавшего с борта аварийного корабля на ходу по канатной дороге с помощью эвакуационного спасательного контейнера «ЭСК-1».