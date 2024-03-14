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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 16:28

На Северном флоте проведено учение по поиску подводной лодки условного противника

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учение по поиску подводной лодки в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Лётчики противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приёмы поиска подводной лодки, слежения за ней с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики выполнили полёты в составе пар на различные высотах и режимах полёта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, противолодочный вертолёт Ка-27 может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504550@egNews

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