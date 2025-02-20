На Северном флоте проведены противоаварийные тренировки

Прохождение отопительного периода без технологических нарушений и сбоев во многом зависит от подготовки и работы аварийно-диспетчерских и аварийно-ремонтных служб.

В целях контроля за прохождением отопительного периода 2024-2025 годов и оперативного реагирования по устранению возникающих технологических нарушений в жилищно-коммунальной службе №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) создано пять аварийно-ремонтных бригад общей численностью более 100 штатных единиц.

Сформирован нормативный аварийный запас материалов, запасных частей, оборудования и инструментов на пяти складах. В постоянной готовности к применению находятся три мобильные котельные установки (АМКУ) мощностью по 2 МВт каждая и четыре резервных дизельных электростанций, расположенных на территории военных городков Северного флота.

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), ежемесячно с диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами проводятся противоаварийные тренировки.

Диспетчерские службы отрабатывают навыки ведения оперативных переговоров в части передачи (приема) информации о технологических нарушениях, возникающих на системах и коммунальных объектах военных городков, отдачи диспетчерских команд, направленных на их устранение.

Дежурные смены аварийно-ремонтных бригад проверяют исправность средств связи, готовность спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличие аварийного запаса горюче-смазочных материалов и необходимых для устранения технологических нарушений материально-технических ресурсов. Также выполняют отработку действий, направленных на своевременное устранение технологических нарушений на обслуживаемых коммунальных объектах.

Противоаварийные тренировки проводятся на рабочих местах, в соответствии с планом – графиком тренировок. Результаты проведения противоаварийных тренировок заносятся в специальный журнал.

Систематическое и добросовестное проведение противоаварийных тренировок позволяет рабочему персоналу вовремя предотвратить любое технологическое нарушение.

Фото предоставлено ведущим инженером отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).