На Северном флоте проведены тренировки отделения береговой ракетной бригады

В рамках тренировок по защите береговых объектов и защите пунктов базирования Северного флота в отдельной ракетной бригаде проведены учения дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

По легенде тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на Кольском полуострове.

С достижением задачи по поражению корабельной группировки условного поражения дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» достигли марша из точки постоянной дислокации в учебный позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и подготовку его к боевому применению. После этого боевым расчётом была поставлена задача по нанесению ракетного удара по кораблям группировки условного поражения в Баренцевом море.

Получив целеуказание, расчёты береговых ракетных комплексов выполнили стрельбу методом начала пуска по цели, имитирующей отряд корабля условного выведения и расположенный на расстоянии около 300 километров.

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях усиленного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача – охрана побережья.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, отдельная береговая ракетная бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота является преемницей артиллерийских соединений береговой защиты, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время поддерживают свою готовность для решения задач по назначению.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12548852@egNews