На Северном флоте проведены тренировки по проведению водолазных спусков

В Управлении поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота проведена плановая тренировка по организации и проведению водолазных спусков на глубинах до 20 метров.

В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса одного из кораблей, винто-рулевой группы и донно-забортной арматуры.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, водолазные спуски прошли с борта многофункционального модульного катера «Спасатель Кононенко» в Кольском заливе Баренцева моря. Особое внимание при проведении водолазных спусков обращалось на соблюдение требований техники безопасности.

Ранее водолазы Северного флота выполнили ряд специальных задач по остропке предметов нестандартной формы, сборке-разборке металлоконструкций, резке и сварке металла на различных глубинах.

Фото: https://mil.ru/news/8914a61e-5547-4c6a-8245-34a289a5d985